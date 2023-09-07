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Спрос на рабочие специальности в Петербурге вырос на 38% с начала 2023 года

Общество

Спрос на рабочую силу в компаниях Санкт-Петербурга увеличился на 38% с начала 2023 года. Эту информацию распространила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter в Северо-Западном федеральном округе.

Спрос на рабочие специальности в Петербурге вырос на 38% с начала 2023 года
Фото: Openverse

На поиск работы или дополнительного заработка направлены чуть более 42,3 тысяч человек. За год произошло снижение активности соискателей на 20%.

Согласно словам Бузуновой, работодатели продолжают стратегию переманивания сотрудников у конкурирующих компаний. Средняя заработная плата в январе 2023 года в данной сфере в Санкт-Петербурге составляла 61 954 рубля. В настоящее время работодатели в городе предлагают среднюю зарплату в размере 70 тысяч рублей.

По мнению экспертов, вероятно, в текущей ситуации работодатели продолжат испытывать острую нехватку кандидатов в ближайшие месяцы.

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Как найти хорошую работу в Санкт Петербурге. Мой опыт.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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