Спрос на рабочие специальности в Петербурге вырос на 38% с начала 2023 года

Спрос на рабочую силу в компаниях Санкт-Петербурга увеличился на 38% с начала 2023 года. Эту информацию распространила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: Openverse

На поиск работы или дополнительного заработка направлены чуть более 42,3 тысяч человек. За год произошло снижение активности соискателей на 20%.

Согласно словам Бузуновой, работодатели продолжают стратегию переманивания сотрудников у конкурирующих компаний. Средняя заработная плата в январе 2023 года в данной сфере в Санкт-Петербурге составляла 61 954 рубля. В настоящее время работодатели в городе предлагают среднюю зарплату в размере 70 тысяч рублей.

По мнению экспертов, вероятно, в текущей ситуации работодатели продолжат испытывать острую нехватку кандидатов в ближайшие месяцы.

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