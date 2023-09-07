В Москве задержали двух полицейских, похитивших 26 млн рублей у криптоинвестора

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве задержаны два полицейских под подозрением в хищении суммы в 26 миллионов рублей, переведенных в биткойнах, у местного криптоинвестора.

Фото: мвд.рф

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино, где сотрудники полиции, вне службы, принудительно заставили инвестора перевести указанную сумму на их криптокошелек, угрожая возбуждением уголовного дела.

Задержанным полицейским грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело по этому факту уже возбуждено.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Москве задержаны воры криптовалюты на сумму 30 млн рублей.