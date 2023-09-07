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В Москве задержали двух полицейских, похитивших 26 млн рублей у криптоинвестора

0:33
Общество

В Москве задержаны два полицейских под подозрением в хищении суммы в 26 миллионов рублей, переведенных в биткойнах, у местного криптоинвестора.

В Москве задержали двух полицейских, похитивших 26 млн рублей у криптоинвестора
Фото: мвд.рф

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино, где сотрудники полиции, вне службы, принудительно заставили инвестора перевести указанную сумму на их криптокошелек, угрожая возбуждением уголовного дела.

Задержанным полицейским грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело по этому факту уже возбуждено.

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В Москве задержаны воры криптовалюты на сумму 30 млн рублей.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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