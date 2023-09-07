В Москве задержаны два полицейских под подозрением в хищении суммы в 26 миллионов рублей, переведенных в биткойнах, у местного криптоинвестора.
Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино, где сотрудники полиции, вне службы, принудительно заставили инвестора перевести указанную сумму на их криптокошелек, угрожая возбуждением уголовного дела.
Задержанным полицейским грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело по этому факту уже возбуждено.
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