В Башкирии объявили карантин из-за бешенства

1:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Башкирии был выявлен очаг бешенства, что привело к введению ограничительных мер в Чишминском районе. Глава Башкирии, Радий Хабиров, объявил о введении карантина в данном районе из-за обнаружения случаев бешенства среди домашних животных, которые были выявлены в частном хозяйстве.

Фото: Wikipedia

По указанию главы республики, эпизоотический очаг был обнаружен в дворе по улице Целинной в деревне Арово Чишминского района, и весь поселок Арово был признан "неблагополучным пунктом".

В районе, где выявлен очаг бешенства, введены строгие меры. Запрещено лечение больных животных, а также посещение этой территории для посторонних лиц, за исключением ветеринаров и специалистов, работающих над ликвидацией очага заболевания, а также жителей этого двора.

Запрещено также снимать шкуру с трупов животных и перемещать животных, за исключением вакцинированных. Ветеринары обязаны в течение 10 дней наблюдать за состоянием стада, чтобы предотвратить распространение бешенства. Обязательной мерой является вакцинация всех домашних животных, включая кошек, собак, куниц, овец, коз, свиней, лошадей и крупный рогатый скот. После этого проводится дератизация для уничтожения грызунов, а также дезинфекция одежды и обуви.

В деревне Арово временно запрещены ярмарки и торговля с большим количеством животных, а также вывоз скота, за исключением случаев убоя.

Причины возникновения бешенства будут расследованы Госкомитетом по ветеринарии, сообщает mkset.ru.

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