Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонники Юры Шатунова устроили давку на открытии памятника солисту
В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии
NRK: из-за потери самых опытных бойцов ВСУ их продвижение ещё больше замедлится
Ходаковский: боевики ВСУ сумели добраться до подвала в доме на окраине посёлка
Психолог рассказала, почему не стоит платить детям за оценки
Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров
Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
Красноярца задержали за спонсирование ФБК*
Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса

В Башкирии объявили карантин из-за бешенства

1:45
Общество

В Башкирии был выявлен очаг бешенства, что привело к введению ограничительных мер в Чишминском районе. Глава Башкирии, Радий Хабиров, объявил о введении карантина в данном районе из-за обнаружения случаев бешенства среди домашних животных, которые были выявлены в частном хозяйстве.

В Башкирии объявили карантин из-за бешенства
Фото: Wikipedia

По указанию главы республики, эпизоотический очаг был обнаружен в дворе по улице Целинной в деревне Арово Чишминского района, и весь поселок Арово был признан "неблагополучным пунктом".

В районе, где выявлен очаг бешенства, введены строгие меры. Запрещено лечение больных животных, а также посещение этой территории для посторонних лиц, за исключением ветеринаров и специалистов, работающих над ликвидацией очага заболевания, а также жителей этого двора.

Запрещено также снимать шкуру с трупов животных и перемещать животных, за исключением вакцинированных. Ветеринары обязаны в течение 10 дней наблюдать за состоянием стада, чтобы предотвратить распространение бешенства. Обязательной мерой является вакцинация всех домашних животных, включая кошек, собак, куниц, овец, коз, свиней, лошадей и крупный рогатый скот. После этого проводится дератизация для уничтожения грызунов, а также дезинфекция одежды и обуви.

В деревне Арово временно запрещены ярмарки и торговля с большим количеством животных, а также вывоз скота, за исключением случаев убоя.

Причины возникновения бешенства будут расследованы Госкомитетом по ветеринарии, сообщает mkset.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
Стало известно о новой работе генерала Суровикина
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Последние материалы
В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии
NRK: из-за потери самых опытных бойцов ВСУ их продвижение ещё больше замедлится
Ходаковский: боевики ВСУ сумели добраться до подвала в доме на окраине посёлка
Психолог рассказала, почему не стоит платить детям за оценки
Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров
Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
Красноярца задержали за спонсирование ФБК*
Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса
Туризм в Волгоградскую область вырос на 18% этим летом
В Китае женщина перегрызла трос, чтобы получить iPhone 14
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников