Психолог рассказала, почему не стоит платить детям за оценки

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители часто стремятся мотивировать своих детей к учению, используя финансовые стимулы: они платят за хорошие оценки и налагают штрафы за плохие. Однако директор антикризисного психологического центра и психоаналитик Ирина Смолярчук считает, что такой подход может привести к циничности у ребенка. Об этом она рассказала в интервью радиостанции "Радио 1".

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

"Если вы пытаетесь стимулировать ребенка таким образом, то, конечно, это может сработать в течение года-двух, но в итоге вы создадите отношения на основе товаро-денежных отношений. Когда ребенок вырастет, он может начать требовать подарков или даже попросит вас написать ему завещание. Он может начать шантажировать вас, например, плохо себя вести или не проявлять заботу о вас в старости", — подчеркнула Ирина Смолярчук.

Специалист подчеркнула, что воспитание ребенка требует не просто "домашнего дрессирования", а внимания, заботы и времени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.