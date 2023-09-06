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Глава ТПП: в России хотят вернуть программу утилизации автомобилей

1:35
Общество

В России в 2010–2011 годах была запущена государственная программа по утилизации автомобилей, на которую было выделено 30 миллиардов рублей. Владельцы старых легковых и легких коммерческих автомобилей, возраст которых превышал 10 лет, могли сдать их и получить сертификат на скидку в размере 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля. Список доступных моделей для такой сделки был утвержден федеральным министерством промышленности и торговли.

Глава ТПП: в России хотят вернуть программу утилизации автомобилей
Фото: openverse.org

Программа была возобновлена и продлена в 2014 году, а также в 2015 году. Сейчас Торгово-промышленная палата РФ совместно с Минпромторгом, рассматривает возможность повторного запуска программы, привело заявление президента палаты Сергея Катырина издание "За рулём". Планируется возобновить программу через 3-5 лет, а в настоящее время акцент сделан на инвестициях, субсидиях и других мерах поддержки развития промышленности.

Предварительно, учитывая рост цен, размер компенсации может составить от 150 до 250 тысяч рублей для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и от 300 до 350 тысяч рублей для электромобилей. Ранее аналогичное предложение сделала Ассоциация российских автомобильных дилеров, предлагая скидку в размере 100 тысяч рублей в обмен на сдачу автомобиля на утиль.

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ПУТИН РЕШИЛ ВОЗОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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