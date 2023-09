Суд во Франции отклонил запрос Джулиана Ассанжа на убежище

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Запрос на предоставление разрешения основателю организации WikiLeaks, Джулиану Ассанжу, о предоставлении убежища во Франции из британской тюрьмы был отклонен судом коммуны Кретей во вторник, как сообщило агентство AFP.

Суд указал, что французское законодательство требует присутствия заявителя на территории Франции или Европейского союза для подачи прошения о предоставлении убежища, и даже лишение Ассанжа свободы не делает исключения из этого правила, как указано в официальном документе.

Запрос на предоставление убежища был подан от имени организации Robin des Lois, которая аргументировала свою позицию, оспаривая несколько статей французского закона о въезде и проживании иностранцев, а также о предоставлении убежища. По их мнению, эти статьи противоречат преамбуле конституции Франции и международным конвенциям.

Агентство также сообщило, что представители французского правительства не присутствовали на заседании. Robin des Lois не планирует подавать апелляцию, однако призывает бывшего адвоката Ассанжа, ныне министра юстиции Франции, Эрика Дюпон-Моретти, вмешаться в это дело.

Джулиан Ассанж был задержан и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его изгнали из посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. В течение более четырех лет США пытаются добиться его экстрадиции, но защита Ассанжа предпринимает все возможные шаги, чтобы это предотвратить. Ранее жена Ассанжа заявила, что ее муж будет использовать последние средства, чтобы предотвратить экстрадицию в США через британский суд.

Ассанжу, 52 года, в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с одним из крупнейших в истории США утечкой секретной информации. Обвинения привели к потенциальному наказанию в виде 175 лет лишения свободы. В ноябре ряд западных изданий, включая The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и EL PAÍS, призвали правительство Соединенных Штатов отказаться от обвинений против Ассанжа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.