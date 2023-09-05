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В Петербурге 17 учителей уволились из "лучшей школы" района

Общество

Массовое увольнение педагогов произошло в одной из школ Санкт-Петербурга. Сразу 17 учителей ушли из школы №338 в Невском районе города, пишет "Фонтанка".

В Петербурге 17 учителей уволились из "лучшей школы" района
Фото: openverse.org

Издание отмечает, что это учебное заведение было ранее признано "лучшей школой района", но в 2022 году там сменилась администрация.

Кто-то из родителей рассказал, что школа была нормальной год назад, пока не появился новый директор. В начальной школе сейчас не осталось квалифицированных учителей, педагоги покидают школу.

Кроме того, в школе не хватает классов, и некоторые уроки приходится проводить в спортзале.

Ранее в Красноярске родители потребовали уволить заведующую детским садом за эротические фото и видео в соцсетях.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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