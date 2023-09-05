Эрдоган пообещал жестче бороться с дороговизной жизни в Турции

0:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о жестких мерах для борьбы с высокой инфляцией в стране, вызванной значительным ростом цен, который достиг 56% в августе.

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

Он выразил решимость правительства бороться с этой проблемой и внедрять программы для снижения инфляции.

Власти планируют начать реализацию среднесрочного плана развития экономики.

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🤯От ЭРДОГАНА такого НЕ ОЖИДАЛИ / Турция и Россия в СГОВОРЕ? @Ablyazovlive