Россиян просят не ездить в Германию на личных автомобилях

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Посольство России в Берлине выразило рекомендации для россиян, планирующих поездку в Германию на автомобилях с российскими номерами.

Фото: openverse.org

Их призвали воздержаться от таких поездок в свете продолжающихся действий немецких таможенных органов, которые изымают транспортные средства российских граждан и возбуждают уголовные дела против их владельцев, сообщает "За рулем". До уточнения ситуации, посольство настоятельно советует гражданам России не ввозить на территорию Германии автомобили с российской регистрацией.

В случае конфискации автотранспорта или его последующего возврата, пострадавших просят информировать российские консульские учреждения.

На данный момент консульским представительствам и посольству не удалось решить данную проблему, даже несмотря на аргументацию, что автомобиль при въезде в Германию предназначен исключительно для личного пользования и не предназначен для продажи.

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