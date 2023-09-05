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Россиян просят не ездить в Германию на личных автомобилях

0:58
Общество

Посольство России в Берлине выразило рекомендации для россиян, планирующих поездку в Германию на автомобилях с российскими номерами.

Россиян просят не ездить в Германию на личных автомобилях
Фото: openverse.org

Их призвали воздержаться от таких поездок в свете продолжающихся действий немецких таможенных органов, которые изымают транспортные средства российских граждан и возбуждают уголовные дела против их владельцев, сообщает "За рулем". До уточнения ситуации, посольство настоятельно советует гражданам России не ввозить на территорию Германии автомобили с российской регистрацией.

В случае конфискации автотранспорта или его последующего возврата, пострадавших просят информировать российские консульские учреждения.

На данный момент консульским представительствам и посольству не удалось решить данную проблему, даже несмотря на аргументацию, что автомобиль при въезде в Германию предназначен исключительно для личного пользования и не предназначен для продажи.

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Почему у россиян отбирают автомобили в Германии
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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