Власти РФ обсуждают возможность повышения первого взноса до 20% по льготной ипотеке

Российские власти рассматривают варианты изменений в программе льготной ипотеки, включая возможное повышение первого взноса до 20%. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России, Иван Чебесков.

Фото: openverse

Он отметил, что в данный момент речь идет о корректировках, которые могут быть внесены в ближайшее время. Однако в долгосрочной перспективе также рассматривается возможность сделать механизм льготной ипотеки более устойчивым, чтобы избежать частых изменений в программе. Целью является создание стабильного и надежного механизма без необходимости частых коррекций, которые могут быть вызваны резкими изменениями ключевой ставки.

Изменения в программе связаны с резким повышением ключевой ставки. Ранее в СМИ появилась информация о возможных ограничениях в ипотечном кредитовании с государственной поддержкой. Эти изменения включают в себя увеличение первоначального взноса с 15% до 20% и снижение предельной величины субсидии кредитным организациям на 0,5 процентного пункта.

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