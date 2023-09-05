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В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за эротической фотосессии

0:55
Общество

В Красноярске заведующая детским садом уволена из-за ее участия в эротической фотосессии, сообщил РИА Новости источник в городской администрации.

В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за эротической фотосессии
Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее в Telegram-канале Mash были опубликованы откровенные фотографии, в том числе та, на которой начальник отдела, украшенная татуировками, позировала обнаженной с грудью, намазанной белым веществом. Об этом мы писали. 

Решение уволить заведующую напрямую связано со спорами вокруг её фотографий, как подчеркнул источник. Кроме того, городская прокуратура обязалась провести расследование деятельности женщины.

После публикации этих фотографий родители воспитанников детского сада потребовали увольнения заведующей. Помимо откровенных снимков, она столкнулась с обвинениями в неуважении к родителям и персоналу, а также в сокращении заработной платы.

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Заведующую детсада, в котором отравились дети, могут уволить
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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