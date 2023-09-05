Российские разработчики подключили электросамокат к нейро-интерфейсу

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Специалисты из компании Whoosh и биотехнологической лаборатории Neiry совершили удивительное достижение с использованием API. Они сумели совместить повязку Neiry Headband и интерфейс электросамоката Segway Ninebot. В этой инновационной связке ключевую роль играет ноутбук, который в режиме реального времени обрабатывает данные, полученные с электроэнцефалограммы, и передает команды электросамокату по проводу, сообщает wylsa.com. Результаты этой работы поразительны: самокат ускоряется, когда пользователь сосредотачивается, и замедляется, когда он расслабляется. Это выглядит словно волшебство, но на самом деле, по всей видимости, это настоящая технологическая реальность.

Фото: openverse.org

Конечно, к такой инновационной связке существует множество вопросов, и ясно, что путь к полному управлению электротранспортом силой мысли ещё предстоит пройти немало этапов. Но давайте забудем о скептицизме! Эти технологии — именно те, о которых фантасты мечтали на протяжении десятилетий. К тому же, возможно, в будущем будет возможность программировать устройство таким образом, чтобы оно реагировало на мысли пользователя даже в таких аспектах, как решение взять второго пассажира.

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Российский Электросамокат - экскурсия на завод РЕД