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В России предложили запретить работать водителями всем мигрантам без российских прав

Общество

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин предложили новые поправки.

В России предложили запретить работать водителями всем мигрантам без российских прав
Фото: openverse.org

Их инициатива направлена на ужесточение требований к лицам, занимающимся трудовой деятельностью в России. Согласно предложенным изменениям, право на работу в нашей стране будет предоставляться только жителям, имеющим водительские права, выданные в России. Кроме того, депутаты предлагают исключить из закона понятие "исключения".

На данный момент в России действует ограничение, запрещающее гражданам с иностранными водительскими правами работать в сфере автобусов, маршруток, такси и грузовиков, сообщает motor.ru. Однако существуют исключения для граждан некоторых стран, в которых русский язык является официальным.

Предложение ожесточить контроль связано с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов. По данным экспертов, в 2021 году в России зарегистрировано более пяти тысяч аварий, в которых участвовали иностранные водители, и из них 431 случай стал смертельным. В прошлом году также было зафиксировано более 43 000 дорожных инцидентов с участием водителей-мигрантов.

Кроме того, в июле в России появилась идея приравнивания электронных водительских прав к бумажным аналогам. Это позволит автомобилистам предъявлять цифровую копию своего документа через сервис "Госуслуги Авто".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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