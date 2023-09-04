Пенсионер попался на мошенническую схему с просьбой о помощи

Полиция края сообщила, что 69-летний житель Надеждинского района обратился к ним с заявлением о том, что неизвестные обманом вынудили его снять 40 тысяч рублей с его банковской карты.

Фото: openverse

Пенсионер рассказал, что неизвестный, представившись сотрудником ФСБ, позвонил ему и узнал, что он тяжело болен. Злоумышленник затем предложил помочь с лечением. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Под давлением и наивностью пострадавшего, мужчина пошел к банкомату и перевел 40 тысяч рублей на указанный номер, разделив их на два счета. Позже пострадавший рассказал о произошедшем своему сыну, который немедленно с сыном обратились в полицию, чтобы подать заявление.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", и в настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

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