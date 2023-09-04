Жителей соседнего с белгородским региона призвали не публиковать фото после обстрелов

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Курской области, Роман Старовойт, обратился к жителям региона с просьбой во время оперативного совещания. Он попросил людей не публиковать фотографии и видеозаписи, связанные с последствиями обстрелов в социальных сетях и в интернете. Старовойт подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной, и такие публикации могут быть использованы противниками.

Фото: openverse

Он выразил опасение, что эта информация может оказаться полезной для противников, и призвал всех соблюдать осторожность в распространении подобного контента. Такие действия, по его мнению, могут помочь террористам и нанести вред безопасности региона. Губернатор также напомнил о законопроекте, разработанном ранее членами Совета Федерации, который предлагает запретить гражданам публиковать подобные материалы в интернете, хотя закон пока не был принят, сообщает bel.ru.

"Я прошу в комментариях к нашим сообщениям не публиковать фото и видео, записи после обстрелов или после уничтожения БПЛА. Таким образом мы помогаем террористам, а они используют эту информацию против нас." — Роман Старовойт, губернатор Курской области.

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