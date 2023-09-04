Ситибанк до конца года демонтирует все свои банкоматы в России

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Ситибанк приступил к закрытию своей сети банкоматов, и все банкоматы будут демонтированы до конца текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте банковской организации.

Фото: Wikipedia

"Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", — гласит сообщение.

Банк также уведомил своих клиентов о начале процесса закрытия доступа к банкоматам и напомнил, что большинство финансовых операций можно будет выполнять через мобильное приложение или в онлайн-версии банка.

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