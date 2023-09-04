В пермской школе после скандала с «Разговорами о важном» назначен новый директор

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Исполняющей обязанности директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева. В пресс-службе мэрии рассказали, что кадровое назначение состоялось 31 августа.

Фото: Wikipedia

Ранее Алевтина Снигирева была директором образовательного проекта "Частная школа Январь". До этого она также занимала должность директора экономической школы №145.

Напомним, в августе директор школы №12 Елена Ракинцева покинула пост из-за скандала вокруг патриотического воспитания учеников. Также уволилось несколько учителей. Этому предшествовал конфликт руководства учебного заведения с активистами, которые объединились вокруг местного Telegram-канала "Прикамские витязи".

В марте 2023 года на экзамен немецкого языка в школу пришли сотрудники ФСБ, после чего принимавший экзамен немец был депортирован из России. В конце апреля Telegram-канал "Прикамские витязи" обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках проведения уроков "Разговоры о важном". Госпожа Ракинцева объяснила такое решение законом об образовании, запрещающим агитацию учеников. В мае программа обмена с Германией была закрыта.

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Директор пермской школы № 12 уволилась после скандала вокруг патриотического воспитания+11 учителей