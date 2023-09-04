Ходаковский ответил на слова о непопулярности СВО

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил, что надежды на появление нового духа в России не оправдались, а вместо этого пришло разочарование.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Рецепт оздоровления, по словам военачальника, заключается в конструктивной критике.

Полковник рассказал, что его "резанула" фраза представителя Минобороны РФ о том, что спецоперация на Украине не популярна.

Ходаковский объяснил, что война не должна быть популярна.

"Она может быть справедливой, может быть Священной", — объяснил командир батальона "Восток".

Ранее Александр Ходаковский назвал саботажем запрет на прокат фильма о СВО.

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