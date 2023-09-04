Комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил, что надежды на появление нового духа в России не оправдались, а вместо этого пришло разочарование.
Рецепт оздоровления, по словам военачальника, заключается в конструктивной критике.
Полковник рассказал, что его "резанула" фраза представителя Минобороны РФ о том, что спецоперация на Украине не популярна.
Ходаковский объяснил, что война не должна быть популярна.
"Она может быть справедливой, может быть Священной", — объяснил командир батальона "Восток".
Ранее Александр Ходаковский назвал саботажем запрет на прокат фильма о СВО.
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