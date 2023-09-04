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Шукшину возмутили нападки на "незаконно установленный" памятник Сталину

Общество

Мария Шукшина ответила на заявления о незаконности установки памятника Иосифу Сталину в Великих Луках.

Шукшину возмутили нападки на "незаконно установленный" памятник Сталину
Фото: Openverse

Заслуженная артистка РФ отреагировала на слова 34-летнего главы администрации города Великие Луки Андрея Беляева, который заявил, что без согласия городской Думы памятник Сталину устанавливать было нельзя.

Шукшина подчеркнула, что памятник генералиссимусу был установлен на народные средства на частной территории.

"Это же не Ельцин-центр, поставленный в память о разрушителе страны и проигрыше в холодной войне на государственной земле, на государственные деньги и функционирующего за счёт бюджета?" — написала актриса в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Шукшина опубликовала "фантастическую новость" о мемориале солдатам СССР в Венгрии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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