Nature: более 1,5 тыс. экосистем утонут при потеплении климата на 2 °C

Международная группа ученых из разных стран провела исследование и пришла к выводу, что уровень моря и глобальное потепление могут привести к затоплению и уничтожению более 1,5 тысячи прибрежных экосистем по всему миру.

Фото: openverse.org

Экосистемы, такие как мангровые рощи, приливные болота и коралловые острова, играют важную роль в борьбе с глобальным потеплением, а потеря их функционирования может иметь серьезные последствия для климата и биоразнообразия.

Ученые призывают принять меры для сохранения этих уязвимых прибрежных областей.

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