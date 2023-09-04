Председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий, выдвинул предложение о разрешении студентам использовать нейросети при подготовке курсовых и дипломных работ.
Эту идею он представил во время лекции для студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге.
Слуцкий подчеркнул, что нейросети, такие как ChatGPT, могут служить источником вдохновения, но не заменяют необходимую работу студентов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.