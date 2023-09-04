Слуцкий предложил разрешить использовать нейросети при работе над дипломами и курсовыми

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий, выдвинул предложение о разрешении студентам использовать нейросети при подготовке курсовых и дипломных работ.

Фото: openverse

Эту идею он представил во время лекции для студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Слуцкий подчеркнул, что нейросети, такие как ChatGPT, могут служить источником вдохновения, но не заменяют необходимую работу студентов.

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