Выплаты авторам в программе монетизации ОК выросли в два раза с начала года

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Авторы в "Одноклассниках" в рамках программы монетизации могут получать выплаты за просмотры видеоконтента и публикаций в ленте. При этом их заработок продолжает расти, сообщили в пресс-службе соцсети.

Фото: openverse.org

Отмечается, что сумма выплат за публикации в ленте увеличилась в два раза с начала года, за просмотры видео — в 5,5 раза. Зафиксирован рост среднего заработка одного автора благодаря программе монетизации на 36%.

Самые популярные блогеры получают ежемесячно порядка 150 тысяч рублей, уточнили представители социальной сети.

Кроме того, в 2023 году в "Одноклассниках" была запущена линейка своих шоу-программ, посвящённых различным увлечениям россиян. Так, проект "ОКнутые люди" собрал свыше 90 миллионов просмотров. С начала года соцсеть выпустила более 80 эпизодов оригинальных шоу с общим количеством просмотров свыше 400 миллионов.

Число новых сообществ и медиа, имеющих качественный контент в "Одноклассниках", увечилось на 45%, если сравнивать с началом года.