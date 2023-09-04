Авторы в "Одноклассниках" в рамках программы монетизации могут получать выплаты за просмотры видеоконтента и публикаций в ленте. При этом их заработок продолжает расти, сообщили в пресс-службе соцсети.
Отмечается, что сумма выплат за публикации в ленте увеличилась в два раза с начала года, за просмотры видео — в 5,5 раза. Зафиксирован рост среднего заработка одного автора благодаря программе монетизации на 36%.
Самые популярные блогеры получают ежемесячно порядка 150 тысяч рублей, уточнили представители социальной сети.
Кроме того, в 2023 году в "Одноклассниках" была запущена линейка своих шоу-программ, посвящённых различным увлечениям россиян. Так, проект "ОКнутые люди" собрал свыше 90 миллионов просмотров. С начала года соцсеть выпустила более 80 эпизодов оригинальных шоу с общим количеством просмотров свыше 400 миллионов.
Число новых сообществ и медиа, имеющих качественный контент в "Одноклассниках", увечилось на 45%, если сравнивать с началом года.
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