Подоляк "согласился не стрелять в спину уходящей" из Крыма армии России

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Один из "ястребов" киевского режима — советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк часто делает довольно одиозные заявления.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".

В этот раз он "благородно" согласился не стрелять в спину "уходящей" из Крыма российской армии. Также он мечтает о контроле над паромными переправами, поскольку "Крымский мост к этому времени будет уже разрушен".

"Чего можно ждать от Украины, в которой в ближний круг президента входит человек с явными признаками шизофрении, которую и не скрывает?" — подытожил портал.

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