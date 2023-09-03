Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жителя Химок убили во время прогулки за то, что он сделал замечание за нецензурную брань
Политолог Баширов объяснил, что означает отставка Резникова: США консервируют конфликт
Пушилин: обстановка на Артёмовском направлении стабильно напряжённая
Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Резникова
Певица Клава Кока не стала бы встречаться с мужчиной старше 40 лет
В Киеве пропагандиста Гордона на улице обвиняли в том, что он агент ФСБ
Спортсменка Елена Исинбаева после переезда в Испанию делится философскими мыслями
Певица Алла Пугачева хотела отменить свадьбу с Галкиным* из-за Сергея Савина
Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требования Зеленского вернуть Крым без боя

Подоляк "согласился не стрелять в спину уходящей" из Крыма армии России

0:40
Общество

Один из "ястребов" киевского режима — советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк часто делает довольно одиозные заявления.

Подоляк "согласился не стрелять в спину уходящей" из Крыма армии России
Фото: topwar.ru

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".

В этот раз он "благородно" согласился не стрелять в спину "уходящей" из Крыма российской армии. Также он мечтает о контроле над паромными переправами, поскольку "Крымский мост к этому времени будет уже разрушен".

"Чего можно ждать от Украины, в которой в ближний круг президента входит человек с явными признаками шизофрении, которую и не скрывает?" — подытожил портал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

Актер ушел из жизни еще 24 августа.

Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов
Президент Зеленский просит Путина отдать Крым по-хорошему
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Последние материалы
Певица Клава Кока не стала бы встречаться с мужчиной старше 40 лет
В Киеве пропагандиста Гордона на улице обвиняли в том, что он агент ФСБ
Спортсменка Елена Исинбаева после переезда в Испанию делится философскими мыслями
Певица Алла Пугачева хотела отменить свадьбу с Галкиным* из-за Сергея Савина
Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требования Зеленского вернуть Крым без боя
Журналистка Ксения Собчак ответила Бородиной на критику ее стиля
На территории Польши заметили американский танк "Абрамс", который везут на Украину
Калифорнийский университет из США: поддержание здорового веса поможет дожить до 90 лет
Почему белеют листья у помидоров ?
В порту Одессы без объяснений массово увольняют людей с работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников