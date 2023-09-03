Адвокат Елена Кудерко рассказала о наказании за продажу излишков урожая

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Продажа избыточного урожая рассматривается как предпринимательская деятельность, для осуществления которой необходимо зарегистрировать себя как самозанятого или создать индивидуальное предприятие (ИП). В противном случае садоводам грозит наложение штрафа. Тем не менее, существует легальный способ избежать этих неприятных последствий, как рассказала адвокат Елена Кудерко.

Фото: openverse.org

Однако стоит отметить, что существует исключение из этого правила для торговли на ярмарках и рынках, то есть в специально оборудованных местах, где садоводы могут продавать свои собственные продукты, сообщает Banki.ru. Но важно помнить, что в России запрещена торговля продуктами от частных животноводов, такими как молоко, яйца, мясо кроликов, куриц и других животных, без необходимых документов от ветеринарного надзора, которые не могут быть получены садоводами без статуса ИП или самозанятого.

Запрещена также продажа всех остальных продуктов, за исключением овощей и фруктов. Однако обмен урожаем с соседями, включая использование интернет-ресурсов, остается допустимым. За нелегальную продажу продукции на общественных местах может быть наложен штраф в размере от 500 до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, следует учитывать, что существуют законодательные требования к качеству продукции: она должна быть без видимых повреждений, следов болезней и поражений, а также должна быть очищена от почвы и иметь свежий внешний вид.

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Дачники смогут продать излишки урожая