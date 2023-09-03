Адвокат Елена Кудерко рассказала о наказании за продажу излишков урожая

Продажа избыточного урожая рассматривается как предпринимательская деятельность, для осуществления которой необходимо зарегистрировать себя как самозанятого или создать индивидуальное предприятие (ИП). В противном случае садоводам грозит наложение штрафа. Тем не менее, существует легальный способ избежать этих неприятных последствий, как рассказала адвокат Елена Кудерко.
Однако стоит отметить, что существует исключение из этого правила для торговли на ярмарках и рынках, то есть в специально оборудованных местах, где садоводы могут продавать свои собственные продукты, сообщает Banki.ru. Но важно помнить, что в России запрещена торговля продуктами от частных животноводов, такими как молоко, яйца, мясо кроликов, куриц и других животных, без необходимых документов от ветеринарного надзора, которые не могут быть получены садоводами без статуса ИП или самозанятого.
Запрещена также продажа всех остальных продуктов, за исключением овощей и фруктов. Однако обмен урожаем с соседями, включая использование интернет-ресурсов, остается допустимым. За нелегальную продажу продукции на общественных местах может быть наложен штраф в размере от 500 до 2,5 тысяч рублей.
Кроме того, следует учитывать, что существуют законодательные требования к качеству продукции: она должна быть без видимых повреждений, следов болезней и поражений, а также должна быть очищена от почвы и иметь свежий внешний вид.
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