Ходаковского возмутил запрет на прокат фильма про СВО в РФ: Саботаж? Вредительство? Пятая колонна?

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Комбат "Востока" Александр Ходаковский обеспокоен тем, что Z-культура в России может превратиться в маргинальную.

Фото: Мацква.ру is licensed under

Ходаковского возмущает то, что в России отторгает всё, что связано с новой реальностью.

Он привёл в пример актрису Полину Агуреевой, которой не дают площадку для постановки по симоновским "Живым и мёртвым".

"Фильм, снятый про СВО, не пускают в прокат и дают экранное время по остаточному принципу", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Рассказал военачальник и о том, что в Калуге местные художники осудили живописца Владимира Киреева за то, что он пишет картины на патриотическую тематику.

"Что это? Тихий протест? Саботаж? Вредительство? Пятая колонна?" — задаётся вопросом Ходаковский.

Полковник считает, что такое положение дел ведёт к двум вариантам развития событий.

"Либо Z- культура превратится в маргинальную, либо она взрыхлит почву для появления чёрных воронков", — выразил своё мнение Ходаковский.

Командир батальона "Восток" призвал к гражданскому консенсусу.

Ранее Александр Ходаковский заявил, что общество может снести власть вместе с почвой под ногами.

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