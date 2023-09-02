Комбат "Востока" Александр Ходаковский обеспокоен тем, что Z-культура в России может превратиться в маргинальную.
Ходаковского возмущает то, что в России отторгает всё, что связано с новой реальностью.
Он привёл в пример актрису Полину Агуреевой, которой не дают площадку для постановки по симоновским "Живым и мёртвым".
"Фильм, снятый про СВО, не пускают в прокат и дают экранное время по остаточному принципу", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Рассказал военачальник и о том, что в Калуге местные художники осудили живописца Владимира Киреева за то, что он пишет картины на патриотическую тематику.
"Что это? Тихий протест? Саботаж? Вредительство? Пятая колонна?" — задаётся вопросом Ходаковский.
Полковник считает, что такое положение дел ведёт к двум вариантам развития событий.
"Либо Z- культура превратится в маргинальную, либо она взрыхлит почву для появления чёрных воронков", — выразил своё мнение Ходаковский.
Командир батальона "Восток" призвал к гражданскому консенсусу.
Ранее Александр Ходаковский заявил, что общество может снести власть вместе с почвой под ногами.
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