Семья из Николаева подвергается репрессиям из-за детского рисунка "Зеленский, не гавкай!"

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Мать ученицы из школы Николаева проверяют на госизмену. Причина — рисунок её дочери с подписью: "Зеленский, не гавкай!".

Фото: Telegram-канал издания Руслана Осташко

Ранее она нарисовала рисунок, посвящённый миру РФ и Украиной. На нём на лужайке у реки мальчик и девочка держатся за руки, у девочки в руке флажок Украины, а у мальчика в руке — России. На заднем плане строение с решеткой и надписью: "Зеленский, не гавкай!".

СБУ теперь подозревает, что женщина внушала дочери пророссийские взгляды. И последствия для семьи могут быть очень плачевными, учитывая репрессивный характер киевского режима, пишет в своём аккаунте мессенджера журналист Руслан Осташко.

"Николаев является одним из тех городов Украины, где власти особенно жёстко расправляются с теми, кто, по их мнению, придерживается пророссийских настроений и представляет определённую угрозу картинке "украинского единения", — отметил ведущий Первого канала.

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