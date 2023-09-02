Арестович* призвал Украину равняться на Одессу

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Алексей Арестович* считает одесситов идеальными украинцами.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Украинский военный аналитик назвал высоким искусством жизнь в Одессе.

"Всем нам, всей стране следовало бы научиться искусству жить как в Одессе", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Восхищает Арестовича умение одесситов уживаться в условиях многообразия этносов, религий, традиций и языков.

Похвалил аналитик умение жителей Одессы "беречь своё" и способность договариваться с другими.

Ранее Алексей Арестович заявил, что пророссийский Виктор Янукович спас Украину.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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