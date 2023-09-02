ГИБДД начала штрафовать водителей, оставивших паспорт дома

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские водители привыкли думать, что сотрудники ГИБДД имеют право определить личность человека за рулем, предъявив только водительское удостоверение. Но судебная практика показывает совсем другую картину.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Если вы считаете, что инспектору ГИБДД достаточно увидеть ваше водительское удостоверение для проведения проверки на дороге, то вы ошибаетесь. Недавно Верховный суд Российской Федерации подтвердил, что помимо водительского удостоверения каждый водитель также обязан иметь при себе гражданский паспорт или военный билет.

Эта точка зрения была изложена в недавно опубликованном обзоре судебной практики, представленном Верховным судом РФ. В нем описан случай, связанный с наложением штрафа на водителя крупногрузовика, перевозившего нефть в цистерне.

Когда его остановил сотрудник ГИБДД, водитель предъявил "права" и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов (с фотографией). Однако у него не было гражданского паспорта. В ответ на это сотрудник ГИБДД оштрафовал его за отсутствие удостоверения личности при перевозке опасных грузов. Судья нижестоящей инстанции не согласился с такой интерпретацией закона и отменил решение инспектора ГИБДД, сообщает njcar. ru

Однако представители полиции подали апелляцию в Верховный суд, и тот поддержал Министерство внутренних дел! Высшая судебная инстанция объяснила свою позицию тем, что "в соответствии с законодательством РФ, водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность".

На самом деле на сайте Госуслуг указано, что в этот список входят только обычные гражданские паспорта, заграничные паспорта, свидетельства о рождении детей, временные удостоверения личности, выданные при оформлении паспорта, и военные билеты. Водительские удостоверения, выдаваемые Министерством внутренних дел, в этот список не входят.

Это означает, что любой сотрудник ГИБДД вправе потребовать дополнительно ваш гражданский паспорт, чтобы удостоверить вашу личность прямо на дороге, проверяя ваши документы, когда вы находитесь за рулем.

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Штрафы ГИБДД с 1 сентября 2023