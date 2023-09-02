Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце снова судится с Павлом Прилучным: требует денег
Резервы ВСУ сточились до паритета с Россией: "Есть шанс продавить"
Офицер ВС США Дэвис: Украина завершит контрнаступление до конца сентября
В Екатеринбурге произошла крупная авария с автобусом, 11 пассажиров в больнице
Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей
Итальянцы потрясены убийством медведицы, которая была всеобщей любимицей
Японские ученые нашли новый способ борьбы с диабетом второго типа
Wyborcza: в Польше внезапно для украинцев закрыли центр поддержки беженцев
Более половины российских водителей не знают о новых штрафах

Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето

2:32
Общество

Эксперты поделились данными о том, как российские туристы провели лето, сообщает национальный туроператор "Алеан".

Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето
Фото: CreativeCommons

Согласно анализу данных бронирований за июнь, июль и август, 68 процентов туристов предпочли пляжный отдых. Основными направлениями стали Черное, Балтийское и Каспийское море. При этом спрос на размещение в Сочи увеличился на 5 процентов, а в Анапе — на 26 процентов.

Эксперты отмечают, что на российском побережье стало больше семейных туристов, ранее предпочитавших зарубежные поездки. Гостиницы "все включено" пользовались наибольшей популярностью, их загрузка достигала почти 100 процентов. Кроме того, многие отдыхающие переключились на апартаменты, находящиеся ближе к курортной инфраструктуре.

Каждый пятый турист летом выбрал лечебные курорты, включая Минводы и Белокуриху. За год интерес к такому отдыху вырос на 17 процентов, и это среди молодых пар без детей в возрасте от 35 до 50 лет. Здравницы оказались загруженными на 90 процентов практически весь год. Особенно востребованы детокс-процедуры и программы по снижению веса.

В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели отпуск восемь процентов туристов. Наиболее популярными объектами стали те, что находятся рядом с водоемами, оборудованные бассейнами и спа-комплексами. Заметно увеличился интерес к экоотелям и глэмпингам. Туристы, путешествующие по родному региону, часто сочетают городские экскурсии и природный отдых, включая посещение усадеб и участие в тематических турах.

Экскурсионные программы и активный отдых выбрали 2,5 и 0,5 процента пользователей соответственно. Туристы активно изучали достопримечательности с гидами, а популярными направлениями стали две столицы и Казань. Чаще всего в походы отправлялись в Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.

Летние каникулы в детских лагерях выбрали один процент клиентов. Наибольшим спросом пользовались лагеря, расположенные на черноморском побережье, предлагающие разнообразные тематические смены, такие как языковые, творческие, патриотические и спортивные.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лето в разгаре: российские туристы открывают для себя Беларусь
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России

Провидица во время выпуска программы "МАЛАХОВ" рассказала о будущем России.

Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и ход течения СВО: "Всё мы получим"
Руденко: ракетный удар "Искандерами" уничтожил штаб с руководящим составом ВСУ
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Журналисты BBC ужаснулись морю могил бойцов ВСУ
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
ВПК США "спалился": русские сожгут наши F-16, мы получим миллиарды на новые
ВПК США "спалился": русские сожгут наши F-16, мы получим миллиарды на новые
Последние материалы
Агата Муцениеце снова судится с Павлом Прилучным: требует денег
Резервы ВСУ сточились до паритета с Россией: "Есть шанс продавить"
Офицер ВС США Дэвис: Украина завершит контрнаступление до конца сентября
В Екатеринбурге произошла крупная авария с автобусом, 11 пассажиров в больнице
Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей
Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето
Итальянцы потрясены убийством медведицы, которая была всеобщей любимицей
Японские ученые нашли новый способ борьбы с диабетом второго типа
Wyborcza: в Польше внезапно для украинцев закрыли центр поддержки беженцев
Более половины российских водителей не знают о новых штрафах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников