Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты поделились данными о том, как российские туристы провели лето, сообщает национальный туроператор "Алеан".

Фото: CreativeCommons

Согласно анализу данных бронирований за июнь, июль и август, 68 процентов туристов предпочли пляжный отдых. Основными направлениями стали Черное, Балтийское и Каспийское море. При этом спрос на размещение в Сочи увеличился на 5 процентов, а в Анапе — на 26 процентов.

Эксперты отмечают, что на российском побережье стало больше семейных туристов, ранее предпочитавших зарубежные поездки. Гостиницы "все включено" пользовались наибольшей популярностью, их загрузка достигала почти 100 процентов. Кроме того, многие отдыхающие переключились на апартаменты, находящиеся ближе к курортной инфраструктуре.

Каждый пятый турист летом выбрал лечебные курорты, включая Минводы и Белокуриху. За год интерес к такому отдыху вырос на 17 процентов, и это среди молодых пар без детей в возрасте от 35 до 50 лет. Здравницы оказались загруженными на 90 процентов практически весь год. Особенно востребованы детокс-процедуры и программы по снижению веса.

В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели отпуск восемь процентов туристов. Наиболее популярными объектами стали те, что находятся рядом с водоемами, оборудованные бассейнами и спа-комплексами. Заметно увеличился интерес к экоотелям и глэмпингам. Туристы, путешествующие по родному региону, часто сочетают городские экскурсии и природный отдых, включая посещение усадеб и участие в тематических турах.

Экскурсионные программы и активный отдых выбрали 2,5 и 0,5 процента пользователей соответственно. Туристы активно изучали достопримечательности с гидами, а популярными направлениями стали две столицы и Казань. Чаще всего в походы отправлялись в Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.

Летние каникулы в детских лагерях выбрали один процент клиентов. Наибольшим спросом пользовались лагеря, расположенные на черноморском побережье, предлагающие разнообразные тематические смены, такие как языковые, творческие, патриотические и спортивные.

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