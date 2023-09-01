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Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда

1:04
Общество

Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Эту новость передало издание "Sputnik Армения" 1 сентября, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда
Фото: openverse

Документ с предложением еще не опубликован на официальном сайте парламента, и подробности не раскрываются.

В марте текущего года Конституционный суд Армении одобрил обязательства, установленные Римским статутом МУС. Это означает, что юридические нормы МУС теперь будут применяться к гражданам Армении.

Решение о ратификации обосновывается властями страны возможностью обратиться к МУС в вопросе о действиях Азербайджана, которые могут рассматриваться как агрессия и военные преступления против Армении на территории Нагорного Карабаха.

Важно отметить, что Ереван уже подписал Римский статут МУС в 1998 году, когда он был принят, но не ратифицировал его до настоящего времени.

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Россия не ратифицирует Римский статут МУС
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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