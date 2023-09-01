Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Эту новость передало издание "Sputnik Армения" 1 сентября, ссылаясь на пресс-службу правительства.
Документ с предложением еще не опубликован на официальном сайте парламента, и подробности не раскрываются.
В марте текущего года Конституционный суд Армении одобрил обязательства, установленные Римским статутом МУС. Это означает, что юридические нормы МУС теперь будут применяться к гражданам Армении.
Решение о ратификации обосновывается властями страны возможностью обратиться к МУС в вопросе о действиях Азербайджана, которые могут рассматриваться как агрессия и военные преступления против Армении на территории Нагорного Карабаха.
Важно отметить, что Ереван уже подписал Римский статут МУС в 1998 году, когда он был принят, но не ратифицировал его до настоящего времени.
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