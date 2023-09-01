В Петербурге ограничат движение транспорта из-за старейшего пробега

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Самый старый легкоатлетический пробег в России, "Пушкин — Санкт-Петербург", изменит движение общественного транспорта и временно ограничит движение на некоторых улицах в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Фото: Openverse

В пресс-службе также добавили, что движение транспортных средств будет приостановлено с 07:00 до 09:15 на Петербургском шоссе от Детскосельского бульвара до площади Египетские ворота, а также на Петербургском шоссе от Кузьминского шоссе до площади Египетские ворота; с 08:00 до 12:45 на Московском проспекте от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки; с 08:00 до 13:30 по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта и также на нескольких улицах и набережных в центре города.

Пробег "Пушкин — Санкт-Петербург" является самым древним легкоатлетическим пробегом в России и одним из старейших забегов в Европе; он проводится с 1923 года. Для участников этого мероприятия предоставляется самая скоростная трасса в России, с различными дистанциями: 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. За день до основного старта, 2 сентября, на Дворцовой площади состоятся детские забеги на 400 и 800 метров.

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Старейший пробег родом из России. Захочешь его пробежать!