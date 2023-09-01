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Москвичам рассказали о дорожных ограничениях 2–3 сентября

3:09
Общество

В выходные, 2 и 3 сентября, Москва столкнется с рядом изменений в движении и графиках автобусов и поездов. На некоторых улицах будет временное ограничение движения из-за съемок, а также из-за проведения Московского урбанистического форума. Кроме того, изменятся несколько автобусных маршрутов, а также расписание поездов на МЦД-1 из-за строительства станции Лианозово.

Москвичам рассказали о дорожных ограничениях 2–3 сентября
Фото: Denis Babenko/Russian Look

На Садовнической и Овчинниковской набережных с 2 по 4 сентября будут краткосрочные перекрытия дороги из-за съемок, длительностью от 5 до 10 минут. Большой Устьинский мост будет периодически закрыт для движения 2 сентября с 05:00 до 08:00 из-за съемок, однако перерывы будут крайне краткосрочными, не более минуты.

3 сентября для проведения Московского урбанистического форума и других мероприятий будет временно ограничено движение на Подколокольном переулке от улицы Солянки до Малого Ивановского переулка с 12:10 до 13:45. Также будет запрещена парковка на этом участке с 00:01 до завершения мероприятий.

Ремонтные работы также повлекут за собой изменение схемы движения на некоторых улицах. Например, участок Солнечной улицы в районе Луганской улицы будет закрыт с 1 сентября до 30 октября. Также будет ограничена одна полоса движения на Филевском бульваре с 1 сентября до конца месяца из-за работ по инженерным сетям.

С 2 сентября до 3 сентября изменится расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в связи со строительством станции Лианозово. На Савеловском направлении некоторые поезда будут отменены, а интервалы движения увеличатся.

Часть поездов на Белорусском направлении также будет отменена, а интервал между поездами увеличится до 30 минут. На станциях Беговая и Тестовская часть электричек не будет останавливаться.

Также ограничения затронут аэроэкспрессы, осуществляющие перевозки в аэропорт Шереметьево. Большая часть аэроэкспрессов будет отменена, а интервал между оставшимися поездами значительно увеличится. Актуальное расписание можно найти на сайте перевозчика.

С 2 сентября часть автобусных маршрутов будет изменена в связи с ожидаемым открытием МЦД-4. Это затронет маршруты 620, 14, 198, 205, 32, 166, 870 и 450. Кроме того, с 2 сентября начнет курсировать новый маршрут c162, который связывает станцию МЦД-4 Толстопальцево с поселением Московский. Дополнительную информацию об этих и других изменениях можно найти на Едином транспортном портале.

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Закон о такси: что изменится с 1 сентября 2023 года
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Москвичам рассказали о дорожных ограничениях 2–3 сентября
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