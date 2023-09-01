Гусейн Гасанов, известный и популярный блогер, сделал шикарный подарок к 1 сентября. Он отдал дорогой автомобиль Rolls Royce Cullinan, который обошелся ему в эту сумму, Аязу Шабутдинову за наставничество. Блогер уверен, что эти знания помогут умножить стоимость вложений определенно больше, чем в 20 раз.
Гасанов поведал, что стал участником проекта бизнес-коуча под названием "ЯРД".
Аяз Шабутдинов пообещал блогеру, что сможет научить его увеличивать свой доход. По примерным ожиданиям, теперь Гусейн сможет зарабатывать в год миллиард рублей. Блогер готов идти на риск и на новые рекорды. Поэтому уже сама сделка с Аязом считается новым достижением рынка инфоби. Наблюдать за проектом можно онлайн.
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