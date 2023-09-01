Владимир Путин сообщил, что встретиться с Си Дзиньпином в ближайшее время

Президент России Владимир Путин объявил о предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить различные аспекты развития российско-китайских отношений, включая гуманитарные контакты, сообщает РИА Новости.

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов", — подчеркнул Путин, отвечая на вопросы участников во время открытого урока "Разговор о важном".