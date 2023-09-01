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Каракаев: Одной ракеты "Сармат" хватит, чтобы утопить Великобританию раз и навсегда

1:13
Общество

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что одной ракеты "Сармат" достаточно, чтобы навсегда утопить Великобританию, сообщает EADaily.

Каракаев: Одной ракеты "Сармат" хватит, чтобы утопить Великобританию раз и навсегда
Фото: Wikipedia

"Великобритания — остров, который настолько мал, что одной ракеты "Сармат" достаточно, чтобы навсегда унести его под воду. Это требует всего одного запуска, и Великобритании больше не будет! В настоящее время "Сармат" является вершиной ракетной технологии". — сказал он, подчеркнув потенциал межконтинентальной баллистической ракеты.

Генерал также подчеркнул, что "Сармат" является одной из лучших ракет в мире, способной достичь любой точки планеты с дальностью полета до 18 тысяч километров. Этот комплекс способен нести от 10 до 15 боеголовок, включая гиперзвуковые планирующие блоки "Авангард".

Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс "Сармат" представляет собой тяжелую жидкостную ракету и разрабатывается для замены ракет "Воевода" в вооружении РВСН. Вес одной ракеты "Сармат" превышает 200 тонн.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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