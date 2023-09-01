Школьник из Мариуполя, который пошёл в первый класс, поблагодарил Владимира Путина.
Первоклассник обратился к Путину во время прямого моста с российским лидером.
"Хочу сказать вам большое спасибо за то, что заботитесь о моём любимом городе Мариуполе", — сказал мальчик.
Школьника подбадривал глава ДНР Денис Пушилин. Он порекомедовал ребёнку не стесняться и не волноваться.
Ранее Денис Пушилин объяснил, что Мариуполь стал совершенно другим городом после присоединения к России.
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