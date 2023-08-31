В США вынесут на публику невменяемость украинского президента Зеленского

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В начале сентября в США выходит книга Франклина Фора под названием The Last Politician.

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5836

В ней подробно описывается первая встреча президента Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Книжка основана на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников лидера США".

В книге описывается, как Зеленский разозлил Байдена на первой встрече в 2021 году. Как он вывел Байдена из себя "абсурдным анализом ситуации" и своими требованиями немедленно принять Украину в НАТО. Даже самые ярые сторонники лидера Незалежной в администрации его американского коллеги признали, что Зеленский "перебощил".

"Разочарование Зеленского лишило его способности логически мыслить. После требований о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а ее значимость сокращается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО", — цитирует ведущий Первого канала автора книги.

И хотя неадекватность Зеленского давно известна, но таких пинков он ещё не получал. Ждём повторения ситуации с натовским саммитом, когда его впервые "ткнули носом" в его настоящее место.

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