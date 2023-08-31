Центробанку предложили снять ограничение полной стоимости кредита для ломбардов

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Александр Калинин, глава "Опоры России", направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, просив снять ограничение полной стоимости кредита (ПСК) для ломбардов до конца 2023 года. Письмо было предоставлено Национальной ассоциации ломбардов.

Фото: Wikimedia

"Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, для сохранения финансовой стабильности ломбардного рынка прошу вас включить ломбарды в перечень организаций, в отношении которых до 31 декабря 2023 года не ограничивается полная стоимость кредита (ПСК)", — говорится в письме.

По мнению "Опоры России", исключение ломбардов из этого списка может спровоцировать рост числа "чёрных" и "серых" кредитов и перевести ломбарды в сферу неофициального финансирования — "комиссионные" операции и "хранение", что нарушает законодательство и права потребителей на финансовом рынке. Это также создает неравные условия для участников сектора потребительского кредитования.

Калинин подчеркнул, что ломбарды остаются важными для социальной поддержки малообеспеченных групп населения, включая пенсионеров и студентов.

16 августа Банк России принял решение не ограничивать ПСК для всех видов потребительских кредитов и займов до конца 2023 года. Это решение касается кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.