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Центробанку предложили снять ограничение полной стоимости кредита для ломбардов

1:38
Общество

Александр Калинин, глава "Опоры России", направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, просив снять ограничение полной стоимости кредита (ПСК) для ломбардов до конца 2023 года. Письмо было предоставлено Национальной ассоциации ломбардов.

Центробанку предложили снять ограничение полной стоимости кредита для ломбардов
Фото: Wikimedia

"Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, для сохранения финансовой стабильности ломбардного рынка прошу вас включить ломбарды в перечень организаций, в отношении которых до 31 декабря 2023 года не ограничивается полная стоимость кредита (ПСК)", — говорится в письме.

По мнению "Опоры России", исключение ломбардов из этого списка может спровоцировать рост числа "чёрных" и "серых" кредитов и перевести ломбарды в сферу неофициального финансирования — "комиссионные" операции и "хранение", что нарушает законодательство и права потребителей на финансовом рынке. Это также создает неравные условия для участников сектора потребительского кредитования.

Калинин подчеркнул, что ломбарды остаются важными для социальной поддержки малообеспеченных групп населения, включая пенсионеров и студентов.

16 августа Банк России принял решение не ограничивать ПСК для всех видов потребительских кредитов и займов до конца 2023 года. Это решение касается кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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