Зампред Госдумы Чернышов предложил опубликовывать данные о фейковых отзывах на компании

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов отправил письмо Анне Поповой, руководителю Роспотребнадзора, предложив опубликовывать информацию о поддельных отзывах о конкретных компаниях на официальном веб-сайте ведомства. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Фото: Wikipedia

В письме Чернышов обратил внимание на распространённость недостоверных отзывов о компаниях в сети. По его мнению, многие компании оплачивают размещение положительных отзывов о себе и даже негативные оценки о конкурентах, что затрудняет объективную оценку продукции даже у крупных компаний.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность публикации на официальном сайте Роспотребнадзора в открытом доступе данные по разбору жалоб и обращений потребителей с указанием названий конкретных компаний, на которые поступали жалобы. В этих сообщениях должны полностью указываться поводы, по которым потребители обращались в надзорный орган, результаты их рассмотрения и принятые в итоге решения", — говорится в тексте документа.

В документе также выразилось мнение о необходимости создания сводной таблицы, которая помогла бы сформировать общий рейтинг российских компаний, предоставляющих услуги и товары.

Чернышов подчеркнул, что такая мера дополнительно защитит права потребителей и способствует созданию честного рейтинга качества компаний, который не сможет быть искажён фейковыми отзывами. Он также обратился с просьбой к ведущим IT-компаниям России, включая "2ГИС", "Тинькофф. Отзывы" и "Яндекс", с просьбой размещать аналогичные рейтинги на своих платформах.

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