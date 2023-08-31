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В Москве вырос спрос на чёрную икру

3:38
Общество

Продажи чёрной икры в Москве резко выросли в первой половине 2023 года, в то время как в других регионах России наблюдалось снижение объемов закупок. Спрос на это лакомство достигает пика в преддверии Нового года, что побуждает производителей корректировать графики выпуска ближе к праздничному сезону.

В Москве вырос спрос на чёрную икру
Фото: openverse

В период с января по июнь 2023 года объем закупок чёрной икры в Москве и прилегающем регионе вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аналитики ресурса "Check Index" в сотрудничестве с оператором фискальных данных "Платформа OFD" сообщили об этой тенденции. Примечательно, что "Платформа OFD" признана крупнейшим в стране оператором фискальных данных, контролирующим транзакции из более чем 1,1 миллиона онлайн-реестров продаж. За первые шесть месяцев 2023 года жители Москвы увеличили свои расходы на чёрную икру на 19% по сравнению с предыдущим годом. Хотя средний чек за приобретение этого деликатеса в Московской области также вырос, прирост был умеренным и составил 8,2 тысячи рублей, что означает рост на 8% по сравнению с предыдущим годом.

В более широком масштабе динамика производства икры в России отличалась: закупки чёрной икры в первой половине текущего года были на 5% ниже показателей 2022 года. Однако потребители выделили больше средств на эту роскошь по сравнению с предыдущим годом, что привело к увеличению продаж на 2%. Что касается средних чеков, то покупки в регионах выросли на 7%. Средний чек за осетровую икру составил 2,4 тыс. рублей, что почти в три с половиной раза меньше, чем в Московском регионе.

Общероссийское снижение спроса можно объяснить сокращением реальных располагаемых доходов населения, как утверждает Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбаков (ВАРПЭ). В то время как сегмент, специализирующийся на производстве икры, всё еще может позволить себе это удовольствие, существует средний класс, который ранее наслаждался икрой по особым случаям, и на спрос в этом секторе, возможно, повлияло снижение располагаемого дохода.

Ещё одним фактором, влияющим на общее изменение спроса на черную икру в России, может стать снижение продаж в ресторанах и сувенирных лавках из-за снижения притока туристов, предположил Владислав Зверев, генеральный директор компании по переработке морепродуктов Marine Product.

Тем не менее, интерес потребителей к икре остается очевидным, о чём косвенно свидетельствует рост продаж альтернативных вариантов, приготовленных из водорослей, рыбьего жира и желатина. "Индекс чеков" сообщает об увеличении закупок заменителей черной икры на 8% в течение первого полугодия в целом по России и на 14% в Москве и прилегающем регионе по сравнению с 2022 годом. Средний чек за искусственную осетровую икру по всей России составил 320 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, и 352 рубля в столичном регионе, что означает увеличение на 11%.

Ранее мы сообщали, что в России спрогнозировали рост производства красной икры. 

 

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Дегустейшн 4 видов черной икры (для подписчиков с серебряными ложечками)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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