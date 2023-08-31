"Новые люди" предложили Голиковой обсудить в Госдуме меры по ресоциализации бездомных

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Олег Леонов обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением обсудить в парламенте шаги по внедрению мер ресоциализации для бездомных граждан. Парламентарии подчеркнули, что в настоящее время в России отсутствует единая федеральная программа для ресоциализации бездомных.

Фото: openverse

В их инициативе предлагается провести в Государственной думе круглый стол с участием представителей правительства и важных общественных организаций, занимающихся вопросами социализации бездомных, для более детального рассмотрения этой идеи.

Конкретно Даванков и Леонов предложили обсудить возможность создания программы переселения бездомных из крупных городов в другие населенные пункты. В случае согласия гражданина на такой переезд, ему будет предоставлена возможность получить полную ресоциализацию за счет государства.

Это включает восстановление документов, медицинскую помощь, пропитание, ночлег и другие услуги. После предоставления первоначальной помощи и восстановления документов, бездомным, участвующим в программе ресоциализации, будут предоставлены социальное жилье и рабочие места.

Депутаты также подчеркнули, что государство может упростить поиск работы для бездомных граждан путем создания специальных предприятий, финансируемых из федерального или регионального бюджета. Также может быть предоставлена льготная налоговая политика для работодателей, которые нанимают бездомных граждан.

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