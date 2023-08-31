В России предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей

Премьер-министр России, Михаил Мишустин, получил предложение о дополнительном назначении материнского капитала на медицинское лечение детей с серьезными здоровенными проблемами. Яна Лантратова, первый зампред комитета Государственной Думы по просвещению, обратилась с этой инициативой к премьер-министру. В сообщении подчеркивается, что данное предложение может предоставить новые решения для родителей, сталкивающихся с финансовыми трудностями при необходимости лечения своих детей.

Фото: openverse

В обращении отмечается, что некоторые дети нуждаются в дорогостоящих хирургических вмешательствах или лечении сразу после рождения по медицинским показаниям. Родители, из-за нехватки средств, вынуждены проводить сбор средств путем публичных объявлений и сборов в социальных сетях.

Яна Лантратова также указала на статистику, согласно которой значительная часть средств материнского капитала (20,7% или 550 млрд рублей) не используется целевым образом, что в конечном итоге приводит к затратам на индексацию этих неиспользованных сумм. Она подчеркнула, что уже в 77 регионах России действуют программы выплат из материнского (семейного) капитала на лечение.

В ряде регионов, таких как Воронежская, Калининградская, Мурманская области, а также республики Хакасия и Коми, уже есть практика использования регионального материнского (семейного) капитала на лечение и медицинскую реабилитацию детей. Яна Лантратова предложила расширить эту практику на федеральном уровне, считая ее эффективным способом поддержки семей, имеющих детей с медицинскими потребностями.

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