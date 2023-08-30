Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке детских товаров с 1 декабря

Минпромторгом РФ было вынесено предложение о проведении в России эксперимента по маркировке определенных видов товаров для детей с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.
Данная инициатива описана в проекте официального постановления правительства, который опубликован на официальном портале для предложений нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей", — говорится в документе.
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