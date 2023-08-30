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Эксперты выяснили, куда идут почти все томаты из Азербайджана

1:50
Общество

Россия покупает почти 100% всех поставляемых из Азербайджана томатов. В текущем сезоне цена на экспортируемую продукцию снизилась на 6,8%, при этом российский рынок принял 97,9% от общего объема поставок, об этом сообщается в материале агентства Sputnik, ссылаясь на данные Госкомстата, сообщает EADaily.

Эксперты выяснили, куда идут почти все томаты из Азербайджана
Фото: openverse.org

Общий объем продаж за период с января по июнь составил почти 106 тысяч тонн продукции, на общую сумму в 116,88 млн долларов.

На втором месте по значимости среди импортеров азербайджанских томатов находится Белоруссия. В первом полугодии 2023 года страна закупила 953 тонны данной продукции на сумму 2,237 млн долларов. Поляки следуют на третьем месте с импортом 882 тонн на общую сумму 1,255 млн долларов.

За 2023 год Азербайджан увеличил экспорт томатов на 2,2% в количественном выражении, однако стоимость поставок сократилась на 4,8%.

Но почему так высока потребность российского рынка в азербайджанских томатах? Возможно, именно эти продукты пользуются в России особым спросом. Однако товар очевидно не является сложным, высокотехнологичным или подверженным санкциям. В стране вкладываются значительные средства в развитие сельского хозяйства и новые тепличные комплексы, однако все больше экспертов отмечают фактическое банкротство отечественного аграрного сектора.

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Экспорт азербайджанских томатов оказался под угрозой
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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