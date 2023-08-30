В Перми инвалиды-колясочники жалуются на водителей автобусов

4:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов была вынуждена обратиться к перевозчикам с просьбой повысить качество транспортной услуги. Поводом стали случаи нарушений в отношении инвалидов.

Фото: Wikipedia

История Екатерины: Проблемы передвижения на инвалидной коляске

Екатерина Якимова имеет инвалидность I группы, передвигается на электроколяске, учится в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Ей нужно было доехать с Центрального рынка до краевого центра реабилитации инвалидов. Однако водитель и кондуктор автобуса № 54 отказались установить пандус.

"Они говорили обо мне в третьем лице, громко обсуждая, что "ей нужен пандус, что она требует". Это меня оскорбило, — рассказала она. — Занесли коляску со мной в салон на руках, что чревато поломкой моего сложного технического средства. При выходе на остановке также не использовали пандус".

Нарушения на маршруте № 50

На обратном пути Екатерина хотела на автобусе № 50 проехать в микрорайон Парковый. Водитель курил около автобуса и видел, что автобус ожидает пассажира на инвалидной коляске. Вместо помощи, водитель отказывался поднять аппарель, указывая на отсутствие технической возможности. Екатерина настояла, чтобы ее пустили в салон по аппарели. В итоге водитель, выразив крайнее возмущение, что выбивается из графика, выполнил требование.

Действия организаций и перевозчиков

По словам председателя Пермской краевой организации ВОИ Надежды Романовой, они обратились с жалобой на качество услуги и нарушение этики водителя в департамент дорог и транспорта администрации Перми. Также были отправлены жалобы в компании, обслуживающие маршруты № 54 (ООО "Дизель") и № 50 (МУП "ПермГорЭлектроТранс").

Руководство муниципального предприятия отреагировало, проведя инструктажи по культуре обслуживания. Сейчас в Перми 100% автобусов низкопольные, однако такие случаи показывают, что необходимо обучать новых водителей правильной обслуживанию и важно просвещать экипажи автобусов на тему этикета при общении с маломобильными пассажирами.

История Александра: Проблемы на маршруте № 77

Еще одной историей стало пренебрежительное обращение на маршруте № 77. Александр Галкин, также инвалид-колясочник, подтвердил, что маршруты № 50, 54, 58 и 77 остаются "проблемными". Он поделился своим опытом, оказавшись в сложной ситуации на остановке "Площадь Восстания".

Водитель автобуса видел инвалида на остановке, но не предоставил помощь. В итоге, Александру пришлось обратиться за помощью к другим пассажирам, чтобы попасть в автобус.

"Уже в автобусе я направился к водителю, чтобы поинтересоваться, почему он не выполняет свои обязанности, — рассказал Александр. — Ведь на моем месте может оказаться любой человек, от этого никто не застрахован, а кто-то и вовсе с детства справляется с трудностями, связанными со здоровьем".

Ответов на свои вопросы Александр не получил, водитель просто игнорировал его.

Необходимость соблюдения обязанностей водителей

Департамент транспорта администрации Перми подчеркнул, что водители обязаны обеспечить безопасную посадку и высадку инвалидов-колясочников. Это является частью контракта с перевозчиком и регламентируется федеральным законодательством.

По информации департамента дорог и транспорта, перевозчики проводят инструктажи для водителей. Например, МУП "ПермГорЭлектроТранс" разработал детальные инструкции для водителей, включая остановку автобуса близко к остановке, сопровождение инвалида в салон, правильное размещение кресла-коляски и фиксацию пассажира, сообщает properm.ru.

Комментарий департамента дороги и транспорта администрации Перми

"При обращении пассажира в департамент специалисты проводят проверку по данным системы видеонаблюдения. В случае подтверждения нарушения к перевозчику применяется штраф, кроме того, информация может быть дополнительно направлена в Управление государственного автодорожного надзора, в полномочия которого также входит возможность применения штрафных санкций к перевозчику. Все перевозчики и водители проинструктированы о необходимости внимательного отношения к пассажирам и об обязанности оказания помощи."

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