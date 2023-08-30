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Белгородцам назвали безопасные районы для эвакуации в случае ЧС

1:39
Общество

Правительство утвердило безопасные зоны для эвакуации жителей Белгорода в случае чрезвычайных ситуаций.

Белгородцам назвали безопасные районы для эвакуации в случае ЧС
Фото: Wikipedia

Администрация города Белгорода утвердила список безопасных районов, в которые будут эвакуированы горожане в случае возникновения военных конфликтов или угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Постановление о подготовке безопасных районов для возможной эвакуации населения в случае военных конфликтов или иных стихийных бедствий было опубликовано администрацией Белгородской области. Документ содержит информацию о направлении горожан в безопасные районы в случае необходимости. Это постановление вступило в силу с 28 августа.

Руководителям муниципалитетов рекомендуется подготовить места для размещения жителей и их имущества в случае эвакуации. Также требуется предварительно проверить работоспособность систем оповещения в регионе. Подготовка к эвакуации также включает в себя обеспечение медицинской помощи и предоставление достаточного запаса воды. Помимо этого, необходимо поддерживать постоянную готовность транспортных средств.

Если появится необходимость в эвакуации, жители Белгорода могут быть отправлены в различные районы области, сообщает bel.ru.

Список безопасных мест, определенных в этом постановлении, включает Губкинский, Старооскольский, Новооскольский городские округа, а также Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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