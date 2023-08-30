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Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых

1:38
Общество

Эту информацию предоставила Регина Акмалова, руководитель отдела внешних коммуникаций Республиканского управления Роспотребнадзора, в прямой трансляции на телеканале БСТ из Центрального управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. По словам Акмаловой, объем порций пищи зависит от возраста ребенка.

Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых
Фото: Openverse.org

Для учеников в возрасте от 7 до 12 лет рекомендуется потреблять 500 граммов пищи на завтрак, в то время как для детей старше 12 лет этот объем составляет 550 граммов. В случае обеда, детям в возрасте 7-12 лет рекомендуется употреблять 700 граммов пищи, а подросткам в возрасте 12-18 лет — 800 граммов. Следовательно, суточная норма потребления калорий составляет 2350 килокалорий для детей в возрасте 7-12 лет и 2720 килокалорий для детей старше 12 лет.

Важно отметить, что в текущем учебном году школьники будут получать новое обновленное меню, сообщает mkset.ru. В соответствии с одним из вариантов, на завтрак им могут предлагать такие блюда, как фрикадельки "Наполи", котлеты из птицы де-воляй, запеченное творожное суфле, яблочные чипсы и митболы с томатным соусом. На обед в меню можно будет найти наггетсы из куриного мяса, суп "Саланики", азу по-татарски, картофель по-деревенски, говяжьи чиполлетти, суп харчо, рыбные фишболы и ризотто.

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Роспотребнадзор проверил качество питания в школьных столовых
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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