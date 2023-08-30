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Евстафьев: Европе не нужен мир на Украине, поскольку после СВО она рухнет

Общество

После завершения российской специальной военной операции более всех, помимо разрушенной Украины, пострадает Европейский Союз.

Евстафьев: Европе не нужен мир на Украине, поскольку после СВО она рухнет
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

В этом убеждён профессор Дмитрий Евстафьев, рассказывая о последствиях завершения горячей фазы конфликта.

"Даже в случае его завершения по американскому сценарию, который России невыгоден, Европа останется ни с чем. Она останется с политическим радикализмом, с разрушенными институтами демократии, с разрушенным гражданским обществом. Также она останется с несколькими десятками миллионов беженцев с Украины, а также с миллионами политических радикалов всех мастей. Она останется без денег, потому что она останется без экономической базы", — цитирует эксперта издание "Военное дело".

Он отметил, что вся ситуация последних 10-20 лет доказала, что вне экономического сотрудничества с РФ Европа, как геоэкономическая сила, слаба. Там умерла химическая промышленность, разрушается машиностроение, серьёзные проблемы в сельском хозяйстве.

Именно поэтому ЕС не заинтересован в том, чтобы СВО когда-то прекратилась. После Украины геополитическая роль Европы будет равна нулю, подытожил Евстафьев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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