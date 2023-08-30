С начала года объём рекламного рынка России превысил 315 миллиардов рублей

2:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Заявление, опубликованное на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), информирует о том, что объём инвестиций в рекламу в средствах ее распространения в первом полугодии 2023 года достиг 315 млрд рублей.

Фото: Openverse

Эксперты отмечают, что отечественный рекламный рынок успешно пережил кризис прошлого года и показал исторические максимумы по всем ключевым показателям, сообщает ТАСС.

Суммарный объем вложений в рекламу в различных средствах ее распространения вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 19% по сравнению с первым полугодием 2021 года до более чем 315 млрд рублей.

По данным АКАР, в первом полугодии 2022 года объём рекламы в средствах распространения составил 245-250 млрд рублей.

АКАР подчеркивает, что во втором квартале 2023 года практически все сегменты и подсегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику. Общий объём рекламных бюджетов российского рынка в этом квартале увеличился на 50%, что составляет прирост на 25% по сравнению с II кварталом 2021 года.

Объем отечественного регионального рекламного рынка, за исключением Москвы, вырос на 25% в четырёх сегментах — телевидение, радио, пресса и наружная реклама, превысив 21 млрд рублей. Все сегменты, за исключением прессы, показали рост. 15 крупнейших региональных рынков увеличили свои рекламные бюджеты на 31%. Динамика региональных рынков также оценивается как положительная.

АКАР отмечает, что в текущей обстановке рынку требуется пересмотреть структуру, выделить новые сегменты и подсегменты, а также разработать методы оценки и верификации объемов рекламы. С этой целью создана рабочая группа, в которую входят представители рекламных организаций, профильных комитетов и комиссий АКАР, а также эксперты исследовательских компаний. Прогнозируется, что новый формат оценки российского рекламного рынка будет представлен к концу 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сергей Веселов. Современный рекламный рынок: кризисы 2020-2022 годов. Часть 2. Лекторий РАР