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С начала года объём рекламного рынка России превысил 315 миллиардов рублей

2:29
Общество

Заявление, опубликованное на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), информирует о том, что объём инвестиций в рекламу в средствах ее распространения в первом полугодии 2023 года достиг 315 млрд рублей.

С начала года объём рекламного рынка России превысил 315 миллиардов рублей
Фото: Openverse

Эксперты отмечают, что отечественный рекламный рынок успешно пережил кризис прошлого года и показал исторические максимумы по всем ключевым показателям, сообщает ТАСС.

Суммарный объем вложений в рекламу в различных средствах ее распространения вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 19% по сравнению с первым полугодием 2021 года до более чем 315 млрд рублей.

По данным АКАР, в первом полугодии 2022 года объём рекламы в средствах распространения составил 245-250 млрд рублей.

АКАР подчеркивает, что во втором квартале 2023 года практически все сегменты и подсегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику. Общий объём рекламных бюджетов российского рынка в этом квартале увеличился на 50%, что составляет прирост на 25% по сравнению с II кварталом 2021 года.

Объем отечественного регионального рекламного рынка, за исключением Москвы, вырос на 25% в четырёх сегментах — телевидение, радио, пресса и наружная реклама, превысив 21 млрд рублей. Все сегменты, за исключением прессы, показали рост. 15 крупнейших региональных рынков увеличили свои рекламные бюджеты на 31%. Динамика региональных рынков также оценивается как положительная.

АКАР отмечает, что в текущей обстановке рынку требуется пересмотреть структуру, выделить новые сегменты и подсегменты, а также разработать методы оценки и верификации объемов рекламы. С этой целью создана рабочая группа, в которую входят представители рекламных организаций, профильных комитетов и комиссий АКАР, а также эксперты исследовательских компаний. Прогнозируется, что новый формат оценки российского рекламного рынка будет представлен к концу 2023 года.

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Сергей Веселов. Современный рекламный рынок: кризисы 2020-2022 годов. Часть 2. Лекторий РАР
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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