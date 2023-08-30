Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Челябинске из-за выпадения половины месячной нормы осадков затопило улицы
Актриса Дарья Мороз в эффектном образе появилась на презентации онлайн-кинотеатра
Турецкая компания начала производство комплектующих для "АвтоВАЗа" в Татарстане
Ходаковский: ВСУ сменили тактику и решили активизироваться
ТАСС: ночью рядом с аэропортом Жуляны в Киеве прозвучали сильные взрывы
Обозреватель Telegraph Кемп: ЕС слишком эгоистичен, чтобы принять к себе Украину
В Якутии началось строительство Новоленской ТЭС
Евросоюз импортирует рекордное количество сжиженного газа из России в 2023 году
Удар по Киеву и области украинские источники называют "самым масштабным с весны этого года"

Ищенко: принимать в НАТО контролируемые Киевом территории никто не собирается

1:37
Общество

Возможность приема в НАТО подконтрольной Киеву части Украины недавно предложил бывший помощник госсекретаря Том Малиновски.

Ищенко: принимать в НАТО контролируемые Киевом территории никто не собирается
Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

Но в настоящий момент такой сценарий практически невозможен. В этом уверен политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.

"По действующему пока международному праву НАТО может гарантировать Украине оборону любых территорий, но НАТО не может гарантировать России, что Украина, как член НАТО, не станет претендовать на территории, которые перешли из состава Украины в состав России. Международное право действует однозначно. Поэтому в НАТО и не хотят принимать страны, у которых есть территориальные споры", — заявил аналитик.

В случае с частичным приёмом в НАТО военный блок рискует оказаться в странной ситуации, поскольку втягиваться в войну с РФ за территорию, которую Киев не контролировал в момент принятия в альянс — это глупо, в беседе с "Военным делом" сказал обозреватель.

И когда на Западе говорят, что Незалежную можно принять в альянс после спецоперации, они подразумевают, что потом начнётся глобальный мир, и "все всё признают". В этом случае Украину в новых границах в НАТО можно будет принять.

А Киев, который сейчас претендует на всё, вплоть до Владивостока, сейчас принимать не будут. Да и если бы хотели принять, то уже бы приняли, отмети Ищенко. Ну а сегодня, пока будут идти различные согласования, украинская территория может вообще исчезнуть, подытожил политолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Последние материалы
В Индии засуха достигла показателей 1901 года
С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозок по железной дороге
Директор Аллы Пугачевой опровергла сообщения о возвращении певицы в Россию
Глава Якутии Николаев вручил экипажу танка "Алёша" сертификаты на 1,5 млн рублей
Певица Земфира* и Рената Литвинова удалили друг друга в соцсетях после ссоры
Боец ЗВО: ВСУ активно готовятся к обороне на Купянском направлении
Захарова объяснила атаки БПЛА по России "агонией, тупой ненавистью и злобой"
Репортаж из ЦАР: видеоинтервью с российским инструктором на базе Беренго
В Брянске системы ПВО пресекли атаку двух беспилотников ВСУ на телебашню
Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала нежелание завтракать симптомом того, что организм не выводит яды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников