Ищенко: принимать в НАТО контролируемые Киевом территории никто не собирается

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Возможность приема в НАТО подконтрольной Киеву части Украины недавно предложил бывший помощник госсекретаря Том Малиновски.

Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

Но в настоящий момент такой сценарий практически невозможен. В этом уверен политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.

"По действующему пока международному праву НАТО может гарантировать Украине оборону любых территорий, но НАТО не может гарантировать России, что Украина, как член НАТО, не станет претендовать на территории, которые перешли из состава Украины в состав России. Международное право действует однозначно. Поэтому в НАТО и не хотят принимать страны, у которых есть территориальные споры", — заявил аналитик.

В случае с частичным приёмом в НАТО военный блок рискует оказаться в странной ситуации, поскольку втягиваться в войну с РФ за территорию, которую Киев не контролировал в момент принятия в альянс — это глупо, в беседе с "Военным делом" сказал обозреватель.

И когда на Западе говорят, что Незалежную можно принять в альянс после спецоперации, они подразумевают, что потом начнётся глобальный мир, и "все всё признают". В этом случае Украину в новых границах в НАТО можно будет принять.

А Киев, который сейчас претендует на всё, вплоть до Владивостока, сейчас принимать не будут. Да и если бы хотели принять, то уже бы приняли, отмети Ищенко. Ну а сегодня, пока будут идти различные согласования, украинская территория может вообще исчезнуть, подытожил политолог.

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